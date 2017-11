Assenteismo: i record negativi di Locri e Furci Siculo

"Abbiamo diritto alle ferie, perciò le prendiamo" Si giustificano così i dipendenti di Locri, comune in provincia di Reggio Calabria dove è stato registrato il record nazionale di assenteisti, con una media di 99 giorni di assenza. Qui tra malattia, permessi e ferie, c'è chi resta a casa per oltre tre mesi, facendo registrare una netta differenza rispetto, ad esempio, ai 14 giorni di Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Ma nella puntata di venerdì 17 novembre, "Dalla vostra parte" ha evidenziato un'altra particolare situazione di questo genere: a Furci Siculo, 51 dipendenti su 85 sono stati denunciati per assenteismo e l'arrivo delle telecamere del preserale di Retequattro nella città in provincia di Messina non viene preso proprio nel migliore dei modi.