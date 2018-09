Ascoli Satriano, il paese coi ponti pericolanti

Ascoli Satriano è un piccolo comune situato nella provincia di Foggia che conta poco più di 6mila abitanti. Zona di raccolta di pomodori, è uno snodo di passaggio per tir e altri mezzi pesanti, ma le condizioni delle strade e soprattutto di alcuni ponti è ben oltre i limiti di sicurezza. Striscia la Notizia è andata a documentarne i problemi, parlando direttamente col sindaco, Vincenzo Sarcone: "Il problema maggiore riguarda il Ponte Romano, di proprietà della Provincia, che è stato chiuso e non viene restaurato. Ora rischia il crollo dopo duemila anni di storia". Ma non è l’unico: "Il cavalcavia dell'autostrada è chiuso al traffico dei mezzi pesanti – continua il primo cittadino – ma probabilmente viene utilizzato eludendo i controlli: una cosa gravissima". Nonostante la situazione però nessuno ha risposto agli appelli: "Non abbiamo avuto riscontri né dalla Provincia, né da Autostrade né dall'Anas".