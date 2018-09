Teramo, il ponte si sbriciola... a calci | Video

"E' uno dei ponti più belli d'Italia, ma è anche il più 'fracico'". Così una coppia di ciclisti teramani denuncia, in un video girato con lo smartphone e poi postato in Rete, la condizione di degrado in cui versa una struttura molto alta e trafficata, che collega il comune di Civitella del Tronto (Teramo) alla sua frazione di Villa Lempa, attraverso la strada provinciale 8. A dimostrazione della situazione al limite, i due sbriciolano il cemento del parapetto prendendolo a calci. Poi, spaventati per un eventuale rischio di crollo, preferiscono andar via e non ripassare di là per tornare a casa.