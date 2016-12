10:54 - Il programma di Rete4 "Quarto Grado" ha mostrato per la prima volta l'interrogatorio a Sabrina Misseri, durante il processo di primo grado per l'uccisione di Sarah Scazzi. La ragazza si proclama innocente e scoppia in lacrime quando l'accusa insiste sull'infatuazione per Ivano Russo. "Mi piaceva fisicamente, ma non ne ero innamorata" si difende Sabrina.