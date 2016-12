foto Ap/Lapresse

14:26

- Va avanti la procedura per l'estradizione di Suad, la giovane donna saudita appartenente a una influente famiglia di Ryadh e con passaporto britannico, fuggita dal proprio Paese per sottrarsi al matrimonio forzato impostole dal padre e sposare un agronomo pugliese. La donna era anche finita in carcere per alcuni giorni in primavera su richiesta di arresto internazionale, dopo che era arrivata in Italia con uno stratagemma.