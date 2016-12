Autistico in classe, i genitori ritirano i figli

foto Ansa

12:02

- Bambino autistico in classe e i genitori ritirano i figli. E’ successo in una scuola elementare di, comune a nord di Napoli. I genitori di alcuni alunni si sono recati dalla direttrice dell’istituto per sollecitarla a trasferire i figli in altre sezioni. Il motivo? La presenza di Giovanni, bambinodi sei anni che con i compagni aveva già condiviso il periodo della scuola materna.