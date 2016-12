Mps, Baldassarri arrestato ad Alessandria

foto LaPresse Correlati Segui il titolo in Borsa

Mps, si indaga anche a San Marino 17:45 - E' stato arrestato stamani ad Alessandria, in Piemonte, l'ex direttore finanziario di Mps Gianluca Badassarri. La guardia di finanza la scorsa settimana ha sequestrato 40 milioni di euro scudati da Baldassarri, dal suo vice e da altre quattro persone, ipotizzando il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa nell'ambito di un'inchiesta più ampia della Procura di Siena su Mps. - E' statostamani a, in Piemonte,l'ex direttore finanziario di. La guardia di finanza la scorsa settimana ha sequestratoda Baldassarri, dal suo vice e da altre quattro persone, ipotizzando il reato di associazione per delinquere finalizzata allanell'ambito di un'inchiesta più ampia della Procura di Siena su Mps.

Per gli investigatori, che hanno effettuato perquisizioni nella casa dell'ex capo della finanza di Rocca Salimbeni (a Milano), su di lui ci "sono gravi indizi e pericolo di fuga". L'arresto di Baldassarri è il primo nell'ambito dell'inchiesta. Il manager, con il volto coperto dal cappuccio del giubbotto nero, è stato portato nel carcere di San Vittore.



Il difensore: "Grosso equivoco processuale" - Per l'avvocato Filippo Dinacci, difensore di Baldassarri, si tratta di "un grosso equivoco processuale che sarà presto chiarito". L'ex direttore finanziario del Monte dei Paschi, dopo il sequestro dei 40 milioni scudati (il 7 febbraio), aveva richiesto lo smobilizzo di Titoli per un controvalore superiore al milione di euro.



Tra le accuse c'è anche quella di concorso in occultamento di contratto - I pm senesi, titolari dell'inchiesta sul caso Mps, contestano all'ex responsabile dell'area finanza Baldassarri il concorso in ostacolo alle funzioni di vigilanza in relazione all'occultamento di un contratto datato il 10 ottobre del 2012 in una cassaforte della banca, relativo a un'operazione finanziaria del 2009.



A Baldassarri trovati in tasca 30mila euro - Oltre 30mila euro in contanti sarebbero stati trovati durante la perquisizione a Gianluca Baldassarri. E' quanto si apprende da fonti vicine all'inchiesta. L'ex responsabile dell'area finanza di Banca Monte dei Paschi avrebbe, tra l'altro, già chiesto la doppia residenza a Londra.