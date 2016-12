Senzatetto trovato morto a Roma

Un clochard indiano di 45 anni è stato trovato morto a Roma, tra le coperte, sotto un portico in zona Pigneto. Il decesso potrebbe essere stato causato dal freddo, visto che sul corpo non sono stati riscontrati evidenti segni di violenza. A quanto si è appreso, l'uomo era conosciuto nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.



Fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna

Valtellina e Valchiavenna sono investite da una fitta nevicata. La perturbazione nevosa sta interessando anche il fondovalle. L'appello rivolto agli automobilisti dal comando provinciale dalla Polstrada di Sondrio è di affrontare le strade unicamente con pneumatici da neve o con catene montate se si affrontano i valichi alpini rimasti ancora transitabili.