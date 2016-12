- Il comune di Milano tende la mano, anzi la zampa, ai senzatetto. A pochi giorni dal Natale e a 24 ore dalla giornata internazionale dei diritti degli animali, la giunta Pisapia annuncia un'iniziativa che non ha precedenti in Italia: i clochard che accetteranno l'accoglienza nei dormitori pubblici potranno portare nella struttura anche il proprio amico cane.

Molti di loro, infatti, rifiutano un alloggio per non separarsi dal proprio amico a quattro zampe che in molti casi rappresenta l'unica famiglia sulla quale contare.

La macchina comunale è già in moto e l'assessorato alle Politiche Sociali sta già lavorando per mettere a punto un regolamento speciale per quelle strutture che accolgono i senzatetto, soprattutto da quando le temperature si sono abbassate e il piano per accoglierli al coperto è stato intensificato.