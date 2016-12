foto LaPresse Correlati

14:39

- Un viaggio di lavoro, anzitutto, intervallato anche da una visita di piacere. Raffaele Sollecito da giovedì si trova in America con il papà Francesco e la sorella Vanessa. Destinazione? Seattle, per salutare Amanda Knox prima di rientrare in Italia. Ma nel mezzo c'è la California dove il giovane di Bisceglie si sta dirigendo per incontrare l'editor del suo libro.