Aveva fossili in casa: denunciato

- I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale della Sicilia hanno sequestrato 867 fossili trovati nell'abitazione di un uomo di Sciacca (AG). Il collezionista è stato denunciato per illecito possesso di beni culturali appartenenti allo Stato. Tra i pezzi più interessanti, i resti di un elefante nano e un ippopotamo nano, specie che in epoca preistorica vivevano in Sicilia. I fossili andranno al museo geologico "Gemmellaro" di Palermo.