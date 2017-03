Arriva Trucam: l'autovelox infallibile che impedisce il ricorso contro le multe

Arriva in Italia Trucam , il nuovo sistema di controllo della velocità sulle strade che è pronto a diventare il terrore degli automobilisti. Evoluzione dell'autovelox, si tratta di una telecamera che garantisce filmati ultradefiniti capace di rivelare sei infrazioni in una volta, compresa la guida con smartphone o senza cinture di sicurezza. Funziona fino a 1,5 km di distanza, anche di notte e perfino con pioggia, neve o nebbia.

Grazie alla sofisticata tecnologia che lo contraddistingue, Trucam, affiancato al Telelaser, è in grado di misurare i chilometri orari in movimento, lungo il percorso. Ciò dovrebbe rendere più difficile contestare la rivelazione. Inoltre riesce a distinguere i mezzi pesanti dalle automobili, applicando a ogni categoria di veicolo il limite di velocità giusto.



Trucam è stato brevettato dalla Laser tecnology ed importato in Italia da Eltraff, azienda di Concorrezzo (Monza Brianza). Ad oggi nel nostro Paese ne sono stati commercializzati 500 pezzi, con un costo dai 14mila ai 18mila euro. Il nuovo ed infallibile sistema è in dotazione a polizia e carabinieri.