Anonymous Italia: "Abbiamo hackerato il ministero degli Esteri"

Come riporta La Repubblica, l'intrusione nel sistema ministeriale, realizzata per protestare contro le "spese folli" della Farnesina, sfrutterebbe la "debolezza" del sistema Joomla. I documenti dati in pasto alla Rete in formato Excel sembrano infatti autentici.



La fuga di notizie riguarda nomi e cognomi del personale di ambasciate e consolati, fatture e contratti stipulati con aziende. Le cifre riportate ammontano nel complesso a milioni di euro e sono relative a transazioni registrate dal 2012 ad oggi. Tra i file figurano anche report relativi alle condizioni di sicurezza stilati dalle nostre ambasciate presenti in vari Paesi.