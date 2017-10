Ambra Gutierrez a Weinstein: "Perché mi hai toccato il seno?", le intercettazioni

Dopo le denunce di Asia Argento, Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, la bufera non sembra affatto essersi placata per Harvey Weinstein: questa volta a incastrarlo c'è un audio registrato in un albergo nel 2015 assieme all’ex finalista di Miss Italia Ambra Battilana Gutierrez. Si può sentire il produttore insistere affinché la modella resti in camera con lui mentre fa una doccia, pregandola poi di non fare scenate e non metterlo in imbarazzo di fronte a tutti. Solo il giorno prima, la Gutierrez aveva riferito alla polizia di essere stata palpeggiata con veemenza da Weinstein.