Agenzia Spaziale italiana, indagine della Gdf: 13 indagati per corruzione

Le indagini avevano già portato all'arresto, nel 2014, dell'allora presidente dell'Asi Enrico Saggese, di due funzionari (fratello e sorella) e di un imprenditore coinvolti in gravi vicende di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.



Fatture false per oltre 1,5 milioni - Secondo gli inquirenti, gli imprenditori che si sono prestati al sistema corruttivo, mascherato attraverso un giro di fatturazioni fittizie di oltre 1,5 milioni di euro, lucravano sulla sovrafatturazione delle prestazioni rese all'Agenzia spaziale italiana. Gli indagati si erano inoltre organizzati per creare i "fondi neri" da utilizzare per corrispondere le tangenti ai funzionari coinvolti nell'inchiesta.



Appalti truccati - Secondo l'ipotesi accusatoria l'ex presidente dell'Asi, una sua diretta collaboratrice e il fratello di quest'ultima condizionavano, in favore di un ristretto numero di imprese, l'aggiudicazione di gare d'appalto. Nel mirino anche affidamenti diretti per l'organizzazione di eventi e viaggi istituzionali finalizzati alla diffusione della "cultura spaziale", offerti in cambio di tangenti per un valore complessivo di oltre 500mila euro sotto forma di regali (vacanze, biglietti aerei, ristrutturazioni edilizie, orologi di valore, televisori, aspirapolveri) e denaro.



Il tutto tramite fatture false, emesse da una società i cui soci erano i genitori dei due funzionari tratti in arresto, nei confronti delle imprese che organizzavano gli eventi e i viaggi in oggetto.