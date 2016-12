Record sotto il Gran Sasso: ottenuto il metro cubo più freddo dell'universo

Il risultato è frutto di "Cuore" (Cryogenic Underground Observatory for Rare Events), l'esperimento nato per studiare le proprietà dei neutrini che vede un'importante collaborazione tra Infn e Università di Milano-Bicocca per la realizzazione del sistema criogenico necessario a raffreddarne i rivelatori.



"Si tratta di un risultato importante che testimonia come la scienza italiana raggiunga un solido primato nella tecnologia del ultrafreddo grazie all'integrazione e alla collaborazione tra ricerca, università e aziende", commenta Carlo Bucci, ricercatore Infn e portavoce italiano di "Cuore".



"La temperatura raggiunta nel criostato dell'esperimento, 6 millikelvin,B equivale a meno 273,144 gradi centigradi, una temperatura vicinissima allo zero assoluto pari a meno 273,15 gradi centigradi. Nessuno ha mai raffreddato a queste temperature una massa di materiale ed un volume simili".



"Il criostato di 'Cuore' - spiega Angelo Nucciotti, docente di fisica nucleare dell'Università di Milano-Bicocca e responsabile della progettazione del criostato - è unico al mondo non solo per dimensioni e potenza refrigerante, ma anche perché, grazie all'uso di materiali appositamente selezionati e di speciali tecniche costruttive, garantisce che l'esperimento si svolga in un ambiente con bassissimi livelli di radioattività".



Una volta completo, il rivelatore sarà racchiuso in una copertura di piombo antico di età romana, un materiale caratterizzato da una radioattività intrinseca estremamente bassa che fungerà da schermo.