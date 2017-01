Maltempo, 2 anziani coniugi morti intossicati nel Pescarese

Due anziani coniugi di Brittoli, un 81enne e una 76enne, sono morti per un'intossicazione da monossido di carbonio. L'intero paese, in provincia di Pescara, è senza elettricità da due giorni. I due, residenti in una contrada dove c'è circa un metro di neve, avevano lasciato acceso un generatore di corrente per scaldarsi, senza rendersi conto delle esalazioni. A trovare i corpi sono stati i figli dei due coniugi.