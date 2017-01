Hotel spazzato via, Cei: "Non è il momento di dare colpe a nessuno"

"In questo momento è bene evitare le colpevolizzazioni semplificatrici, penso non servano a nessuno. La situazione è oggettivamente difficile". Così il segretario della Cei monsignor Nunzio Galantino interviene sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, nel Gran Sasso. "Ho parlato con i vescovi di quelle zone - aggiunge - e mi dicono che il problema adesso non è il terremoto, ma la neve, che non permette di arrivare nelle zone colpite dal sisma".