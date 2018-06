Abraham, il padre messicano in cerca della figlia rapita da sua madre

Abraham è un padre come tanti: adora la sua bimba, la porta al parco, alle giostre. Vivono in Messico e si vedono ogni volta che ne hanno voglia, nonostante la separazione dall’ex moglie. Poi, nel 2014, la piccola viene rapita e portata in Italia dalla madre. Abraham non ha più sue notizie. Nei quattro anni che seguono quel rapimento, l’uomo continua a cercare la piccola, nascosta in Italia.



Documenti alla mano, l’inviato delle Iene, Pablo Trincia, accompagna l’uomo nella ricerca disperata della sua bambina. Ritrovarla, in un quartiere residenziale di una città italiana non definita, non risolve il dramma di un padre dilaniato dal dolore: nonostante la mediazione dell’avvocato materno e l’intervento dei carabinieri, il nuovo compagno della donna si intromette nella vicenda impedendo ad Abraham di avere un contatto con la bambina che vada oltre un veloce scambio di saluti. Inutile la richiesta di un accordo amichevole tra i genitori. L’unica cosa che viene concessa all’uomo è di trascorrere qualche ora con la sua piccola prima di volare di nuovo in Messico.