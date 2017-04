Aborto rifiutato da 23 ospedali, assessore veneto alla Sanità: "Tutto falso"

"Tutto falso", è lapidario l'assessore alla Sanità del Veneto Luca Coletto in risposta alla vicenda della 41enne padovana che a marzo aveva denunciato di essere stata respinta da 23 ospedali del Nordest nel tentativo di abortire . A far luce l'inchiesta giudiziaria. "La verità svelata dai magistrati è tutt'altra: il 15 dicembre 2015 fu richiesta la prestazione - ha ricordato Coletto - e tutto fu fatto in 28 giorni, entro i limiti. Altro che odissea".

"Le bugie hanno la lingua lunghissima, ma per fortuna hanno le gambe corte", ha aggiunto Coletto. A raccontare la storia era stata proprio la donna, madre di due figli, che si era rivolta al sindacato dopo che, a suo dire, le era stato opposto un diniego all'intervento di interruzione della gravidanza.



Ma, come spiega l'assessore, le cose sarebbero andate diversamente: "Il 15 dicembre 2015 fu richiesta la prestazione; il 23 dicembre fu fatta la visita; il 12 gennaio fu effettuato l'aborto. Tutto in 28 giorni, abbondantemente entro tutti i limiti di tempo del mondo. Altro che odissea. L'odissea l'hanno vissuta operatori e sanitari sbattuti in prima pagina come dei mostri".



"Questa vicenda - conclude Coletto - lascia comunque una grande amarezza: il dover constatare come la sanità sia sempre di più terreno di caccia di strumentalizzazioni, perché la salute è un bene delle persone, non uno strumento della politica del disfattismo".