A Bologna ritrovate le medaglie rubate a Giacinto Facchetti

17:00 - Una pattuglia della polizia stradale di Roma Nord in servizio sull'Autostrada del Sole si è insospettita per il comportamento di un conducente che, alla vista della Volante, ha cominciato a rallentare quasi a fermarsi in corsia d'emergenza per farsi superare. I poliziotti hanno allora deciso di fermarsi e controllare le due persone a bordo della macchina. Dalla vettura sono spuntati soldi e... le medaglie rubato a Giacinto Facchetti, a Cassano d'Adda (Mi).

Ritrovate le medaglie rubate a Giacinto Facchetti di Benedetta Battistoni embed video

Vari precedenti per reati - Perquisendo l'auto, i due poliziotti hanno trovato nell'imbottitura più di 800mila euro, gioielli, orologi e monete d'oro oltre ad una maschera, usata per le rapine. Dalla banca dati delle forze dell'ordine è risultato che i due avevano vari precedenti per reati contro il patrimonio di persona. A carico di uno dei due c'era anche da notificare un atto del Questore di Novara di non ritorno in un comune della provincia.

Le medaglie ritrovate - Nel bottino appunto c'era anche la cassetta di sicurezza della famiglia Facchetti che conteneva le medaglie d'oro della Federcalcio ricevute per le sue presenze in Nazionale e altri cimeli sportivi del campione. Il figlio del calciatore Gianfelice ha saputo del ritrovamento delle medaglie prima ancora di aver avuto la notizia del furto e ha voluto ringrare la polizia per aver ritrovato quegli oggetti di grande valore affettivo.



Le novanta medaglie erano infatti il frutto di un colpo in banca proprio a Cassano avvenuto venerdì. I due sono stati fermati sabato.