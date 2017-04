25 Aprile, perché dire grazie anche alla Brigata ebraica

In quel maggio del 1944 era tornato in Italia, in prima linea, nella guerra di Liberazione contro i nazisti, pochi mesi prima che la Brigata ebraica entrasse in azione sull'Appennino tosco-romagnolo a fianco dei partigiani. Sereni è unanimamente riconosciuto come una vittima della Resistenza e come partigiano della Brigata Ebraica . Si è scritto efficacemente che voleva "liberare l’Italia sognando Israele" .

Enzo Sereni

Quella di Sereni è una storia simbolo dalla quale emergono tutte le ragioni per cui la bandiera della Brigata Ebraica debba partecipare alle celebrazioni per la Liberazione. Il 25 Aprile è una ricorrenza di unione e non di divisione, dove chi vuole (e chi, in qualche modo, c'era), ha pieno diritto di scendere in piazza per ricordare. Mischiare quello che è successo più di settant'anni fa alla questione palestinese di oggi è sbagliato e pericoloso e rischia di mandare in corto circuito il significato pacifico della ricorrenza. In piazza non scende lo stato d'Israele, e manifestare a fianco della Brigata Ebraica non vuol dire scegliersi una parte nella questione mediorientale, anzi. Unirsi allo stendardo azzurro-bianco-azzurro con la stella di David vuol dire ricordare anche le vittime della Brigata (una quarantina) che, tra il marzo e l'aprile del 1945, combatterono contribuendo a sfondare la Linea Gotica. Quei morti sono seppelliti in territorio italiano a Piangipane, nel Ravennate.



Ai partigiani comunisti, socialisti, liberali, cattolici, anarchici, repubblicani e monarchici, ai soldati italiani e alle variegate truppe anglo-americane si unì anche quel gruppo di ebrei, che hanno diritto come gli altri di essere ricordati per il loro contributo alla libertà e alla pace. Quella pace necessaria da decenni anche in Medioriente alla quale pensava anche Enzo Sereni, che credeva profondamente nella convivenza con gli arabi e se fosse uscito vivo da Dachau sarebbe sicuramente tornato in Palestina per lavorare a questo grande obiettivo.