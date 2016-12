Prof scomparsa a Orosei, spunta l'ipotesi scambio di persona

12:17 - Di Irene Cristinzio non si sa più nulla da quasi un anno. Da quando, la mattina dell'11 luglio scorso, l'ex professoressa di lettere è uscita dalla sua casa di Orosei, nel Nuorese, per una passeggiata e non vi ha più fatto ritorno. Un buco nero squarciato nei mesi da tante ipotesi. Compreso un ulteriore giallo, l'ombra di uno scambio di persona. Irene rapita al posto di una donna facoltosa separatasi solo di recente da un imprenditore del veneto. Entrambi in vacanza ad Orosei proprio nei giorni della scomparsa della 65enne.

Sarebbe stata proprio quella donna a dar voce al dubbio. Forse volevano prendere me, anch'io ero solita passeggiare in quella zona al mattino avrebbe detto all'ex compagno che sull'intera vicenda ha scritto anche un romanzo. L'uomo, la cui attività starebbe poi fallendo, avrebbe poi parlato di dissapori con alcune persone.



I carabinieri di Siniscola continuano a cercare l'ex insegnante. hanno vagliato la pista di uno scambio di persona ma senza riscontri. Di certo non c'è mai stata una richiesta di riscatto. Così come non sono mai emersi sospetti su qualcuno tali da far pensare a un omicidio. C'è chi aveva riferito di disagi della 65enne che avrebbero potuto portare a un allontanamento volontario. Venti giorni fa un pescatore ha trovato un piede nel mare di Posada. Ora è al vaglio del Ris. La famiglia della donna non crede a una fuga: da tempo ha avviato proprie indagini.