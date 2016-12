Povera Italia, le nostre spiagge "stuprate" dai soliti maleducati

19:08 - Auto parcheggiate in spiaggia, a pochi centimetri dal mare. Così roviniamo le nostre coste. Queste immagini, riprese dal sito dronedary di Massimo Alaimo, arrivano da Realmonte, in provincia di Agrigento. Ci lamentiamo del meteo capriccioso ma i principali artefici del degrado siamo noi stessi. A Ostia va anche peggio: la tintarella si prende tra i rifiuti. Per non parlare della schiuma che ha invaso le coste del mar Tirreno. E' il momento di dire basta. Mandaci la tua denuncia fotografica: invia le immagini a Tgcom24 cliccando qui.