13:10 - "Voglio rivolgere un pensiero a Cocò Campolongo, che a tre anni è stato bruciato in macchina a Cassano allo Jonio". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. "Questo accanimento su un bambino così piccolo sembra non avere precedenti nella storia della criminalità", ha aggiunto. "Preghiamo con Cocò, che di sicuro ora è in cielo con Gesù per le persone che hanno fatto questo reato, perché si pentano e si convertano al Signore".