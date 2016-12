Papa: i preti sappiano perdonare

10:25 - "Abbiate misericordia, tanta - ha detto il Papa durante la messa per l'ordinazione di 13 nuovi preti - e se viene in voi lo scrupolo di esser troppo perdonatori pensate a quel santo prete che andava davanti al tabernacolo e diceva 'Signore, perdonami se ho perdonato troppo, ma sei tu che mi hai dato il cattivo esempio'". "Provo dolore - ha aggiunto il Papa - quando trovo gente che non va più a confessarsi perché è stata sgridata".