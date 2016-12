Papa Francesco alla giornata per la scuola: "Meglio una sconfitta di una vittoria sporca"

18:56 - "Oggi abbiamo sentito qui che è più bella una sconfitta politica che una vittoria sporca, ricordatelo, questo ci farà bene per la vita. Diciamolo insieme 'sempre è più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca'". Lo ha affermato papa Francesco alla giornata per la scuola organizzata dalla Cei a piazza San Pietro, citando il ginnasta Jury Chechi. "Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola", ha poi detto il Pontefice.