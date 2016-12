Meteo, weekend con alta pressione, poi peggiora al Sud

10:56 - La giornata odierna trascorrerà con tempo in prevalenza soleggiato sull’Italia - afferma il meteorologo Rino Cutuli - anche se a ridosso dei rilievi non mancheranno un po' di nubi accompagnate da brevi e isolati acquazzoni. Domani instabilità in aumento dal pomeriggio su Alpi, Appennini e zone pedemontane del Nord per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione nord-atlantica.

In serata la perturbazione darà luogo a numerosi rovesci e temporali al Nord, in estensione tra notte e mattina di lunedì verso il Centro. La circolazione di bassa pressione associata a questa perturbazione sarà responsabile di un inizio di settimana all'insegna del maltempo soprattutto al Centrosud. I forti venti e il calo termico che accompagneranno il peggioramento daranno luogo tra lunedì e martedì a una brusca interruzione del clima estivo anche al Centrosud.



PREVISIONI WEEKEND



Oggi tempo in prevalenza bello sull'Italia, con più nubi al mattino su Alpi e Nordovest. Nel pomeriggio qualche acquazzone o temporale in sviluppo sulle Alpi e Prealpi centro-orientali e intorno all'Appennino centro-meridionale. Altrove sereno o poco nuvoloso. Tra questa sera e questa notte non si escludono brevi rovesci e locali temporali in movimento dalla pianura piemontese alla Lombardia. Le temperature non subiranno particolari variazioni: previsti 26 gradi per Bergamo, Cuneo, 27 gradi per Aosta, Genova, Imperia, Milano, Novara, Torino, Trento, Ancona, Campobasso, 28 gradi per Brescia, Bolzano, Piacenza, Rimini, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Pescara, Potenza, Bari, 29 gradi per Bologna, Verona, Pisa, Brindisi, Messina, Palermo, Trapani, 30 gradi per Perugia, Rieti, Catanzaro, Crotone, Lamezia, Catania, Alghero, Olbia, 31 gradi per Firenze, Grosseto, Roma, Viterbo, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, 32 gradi per L'Aquila, Lecce, Taranto e Sassari.



Domenica in mattinata prevalenza di tempo buono salvo alcuni annuvolamenti sparsi al Nord. Nel pomeriggio il tempo rimarrà ancora soleggiato lungo i litorali della Penisola, nelle Isole e sulla Pianura Padana orientale; instabilità in aumento su tutti i rilievi della Penisola con possibili rovesci e isolati temporali. Tra tardo pomeriggio e sera tendenza ad un peggioramento al Nord con temporali in propagazione a gran parte della Pianura Padana e all’alto Adriatico, temporali che nella notte raggiungeranno anche il basso Piemonte, la Liguria, la Romagna, la Toscana, il nord dell’Umbria e delle Marche. Attenzione perché localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità, accompagnati da grandine; nella notte particolare attenzione all'Emilia Romagna e all'alto Adriatico. Temperature ancora senza grosse variazioni, clima afoso al Nord. Rinforzo dei venti di Maestrale nel corso della giornata in Sardegna.



CON L'INIZIO DI SETTEMBRE L’ESTATE SI PRENDE UNA PAUSA AL CENTROSUD. MALTEMPO CON FORTI VENTI E CALO TERMICO



L’inizio della settimana sarà segnata dall’arrivo della nuova intensa perturbazione atlantica.



Lunedì, in particolare, il vortice di bassa pressione associato a questa perturbazione darà luogo a maltempo in gran parte del Centrosud. In particolare piogge e temporali localmente intensi al mattino sono previsti al Centro, in Romagna, in estensione nel pomeriggio a Campania, Basilicata e centro-nord della Puglia. Sempre nel pomeriggio tendenza a esaurimento delle precipitazioni e a qualche schiarita in Toscana. In serata rovesci e isolati temporali raggiungeranno anche il resto del Sud. Al Nord migliora fin dal mattino al Nordovest, dove il tempo sarà bel soleggiato e ventoso per venti di Foehn. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nordest con precipitazioni residue nella mattinata. Giornata molto ventosa per venti moderati o forti di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia, di Libeccio sullo Ionio, di Bora sul Medio e Alto Adriatico e di Tramontana in Liguria. Mari localmente anche molto mossi o localmente agitati. Temperature in sensibile diminuzione al Nordest, Centro, Campania, Sardegna; in alcuni casi il calo termico sarà anche di una decina di gradi.



Martedì il tempo rimarrà instabile nelle regioni del Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia con possibili piogge e rovesci. Tempo migliore nel resto del Paese salvo all'estremo Nordest dove in giornata tornerà qualche precipitazione. Sarà ancora una giornata molto ventosa per venti settentrionali; le temperature caleranno sensibilmente al Sud e in Sicilia. Probabilmente fino a giovedì su gran parte dell’Italia questa circolazione di bassa pressione, pur indebolendosi manterrà ancora attive condizioni di instabilità particolarmente al Centrosud. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.