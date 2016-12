15 settembre 2014 Meteo, ultimi giorni di sole poi da mercoledì torna l'instabilità su tutta Italia Solo nella prima parte di questa settimana, la Penisola sarà parzialmente protetta dall'alta pressione di matrice africana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:19 - Nella prima parte di questa settimana, l'Italia sarà parzialmente protetta dall'alta pressione di matrice africana, che si protenderà soprattutto verso le Isole maggiori dove, giorno dopo giorno, il caldo tenderà ad intensificarsi. Sulla Penisola e al Nord deboli infiltrazioni di aria più fresca atlantica causeranno a tratti condizioni di instabilità.

Le previsioni per lunedì 15 settembre - Giornata per lo più soleggiata al Centrosud, in Emilia Romagna e sulle coste dell'alto Adriatico, salvo il passaggio di qualche banco nuvoloso ad alta quota e locali addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità variabile nel resto del Nord, con tendenza nella seconda parte del giorno ad aumento dell'instabilità. Possibili rovesci e isolati temporali su Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Appennino settentrionale: in serata e nella notte fenomeni possibili anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia.



Temperature in aumento in Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Massime pomeridiane in generale tra 24 e 28 gradi ma con punte di 30 nelle Isole maggiori.



Venti in generale deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale sul basso Adriatico.



Le previsioni per martedì 16 settembre - Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso in quasi tutto il Paese. A tratti un po' di sole soprattutto lungo le coste della Penisola. In mattinata non si prevedono precipitazioni. Dal pomeriggio si accentua l'instabilità, con rovesci e temporali più probabili attorno alle zone montuose del Nord, della Penisola e della Sicilia oltre che nelle zone interne del Centro. Possibili sconfinamenti in pianura su Lombardia orientale, Veneto e Friuli. Nel corso della serata questa instabilità tenderà ad esaurirsi quasi ovunque. Temperature ancora senza grosse variazioni.



Le zone più calde saranno le Isole con valori intorno a 30 gradi e venti a tratti moderati di Scirocco.



Le previsioni per il resto della settimana - Quella di mercoledì sarà una giornata con un po' di nubi in transito sull'Italia, soprattutto al Centronord e tra Calabria e Sicilia orientale. Qualche isolata precipitazione nella prima parte della giornata sulla Sicilia orientale e sul basso versante ionico della Calabria. Giornata nuvolosa al Nordovest con piogge su Val d'Aosta, Piemonte occidentale e settentrionale, alta Lombardia. In mattinata qualche goccia d'acqua possibile anche sulla Liguria di Ponente.



Giovedì e venerdì proseguirà il passaggio di questi sistemi nuvolosi sull'Italia con qualche rischio in più di pioggia, soprattutto sulle regioni settentrionali. Andrà meglio al Sud, con un po' di nubi ma poche piogge. Temperature in continuo aumento al Sud: nel prossimo fine settimana potremo sfiorare i 35 gradi sulle Isole.