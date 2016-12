4 marzo 2014 Incidente a Roma, Rosario Fiorello non sarà dimesso oggi dall'ospedale Il presentatore però non è più in terapia intensiva. Anche l'anziano investito dallo showman in scooter è ancora al Policlinico Gemelli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:10 - Finisce lo stato di osservazione in terapia intensiva per Rosario Fiorello, ma ancora non sarà dimesso dal Policlinico Gemelli. Ieri erano stati applicati 20 punti di sutura per una ferita alla testa dopo l'incidente in scooter. Lo showman ha investito un anziano in via della Camilluccia, a Roma. L'anziano, che ha riportato fratture a tibia, perone, bacino e spalla, è tuttora ricoverato nello stesso nosocomio.