Foggia, è di Antonella Scirocco il corpo ritrovato nelle campagne di Apricena

11:36 - E' di Antonella Scirocco il corpo in avanzato stato di decomposizione trovato nelle campagne di Apricena, in località Selva la Rocca, nel Foggiano. La 37enne di Cagnano Varano era scomparsa il 20 maggio. Ad avvertire i carabinieri della presenza del cadavere è stato, lunedì pomeriggio, un agricoltore. Al momento non è possibile stabilire le cause del decesso.