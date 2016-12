Ex anestesista confessa: "Ho aiutato a morire un centinaio di pazienti"

07:43 - "Non è anestesia letale ma dolce morte. L'ho favorita ogni volta che mi è stato possibile, almeno un centinaio di volte nella mia carriera". Così Giuseppe Maria Saba, ex anestesista e docente universitario, oggi 87enne e in pensione, "confessa" di aver aiutato a morire alcuni dei suoi pazienti. "L'ho fatta anche per mio padre e mia sorella", ha quindi spiegato il medico.

In un'intervista a "L'Unione Sarda" Saba ha quindi spiegato come la dolce morte sia "una pratica consolidata in tutti gli ospedali italiani ma per ragioni di conformismo e di riservatezza non se ne parla".