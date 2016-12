Berlusconi, oggi l'udienza: si decide sull'affidamento ai servizi sociali

14:15 - La richiesta di affidamento ai servizi sociali avanzata da Silvio Berlusconi, condannato in via definitiva per il caso Mediaset, sarà discussa da oggi dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha alcuni giorni di tempo per decidere. Proposto un "percorso riabilitativo" in una residenza per anziani non lontana da Arcore. In alternativa, Berlusconi dovrà trascorrere dieci mesi agli arresti domiciliari.