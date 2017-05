"Striscia la Notizia" e il lavoro nero al mercato ortofrutticolo di Aversa

Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, si è recato al mercato ortofrutticolo di Aversa, in provincia di Caserta, per mostrare la condizione di lavoro in nero degli operai che vi lavorano. L'inviato del programma ha provato a parlare con alcuni lavoratori, ma invano. "La realtà - spiega un uomo intervistato da Abete - è che questi ragazzi prendono 25 euro al giorno e più di questo non ci sta. Si va avanti a giornata per colpa della crisi".