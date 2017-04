"Pomeriggio 5": Igor "il russo" forse è fuggito via fiume

Tra la denuncia di zattere sparite e i numerosi falsi allarmi pervenuti alle forze dell'ordine, Igor Vaclavic alias Norbert Feher, assurto alle cronache come "il killer di Budrio" resta introvabile. Nonostante gli oltre mille uomini dispiegati sul territorio, l'utilizzo di mezzi all'avanguardia come i droni e il fatto che il fuggitivo sia ferito, gli inquirenti non sembrano avere in mano nulla di concreto.

La denuncia di un contadino della zona, relativa alla sparizione della sua piccola imbarcazione con la quale si spostava lungo il dedalo di corsi d'acqua che attraversano il territorio acquitrinoso, rende più concreta l'ipotesi che l'assassino, ex militare esperto nelle tecniche di sopravvivenza, possa essere fuggito via fiume.

Cristina Battista di "Pomeriggio 5" ripercorre quello che potrebbe essere stato il percorso fluviale di "Igor il russo - Ezechiele il serbo" fino ad arrivare al mare.

