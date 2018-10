"Mattino Cinque": a Santa Croce Camerina distrutta e rubata la lapide di Loris Stival

Un oltraggio alla memoria di un bambino. Questa la notizia che arriva da Santa Croce Camerina, il paese siciliano tristemente noto per la vicenda dell’omicidio di Loris Stival. Ed è proprio la lapide dedicata al piccolo Loris che è stata prima vandalizzata e poi rubata. Non c’è più traccia della targa in marmo fatta mettere dal nonno Franco per volere di sua figlia Veronica Panarello, la madre condannata per l’omicidio e riconosciuta colpevole anche dopo il secondo grado di giudizio. Ed è proprio il nonno che ai microfoni di "Mattino Cinque" prova a spiegare le sue emozioni: “Vuol dire che questo bambino dà ancora fastidio a qualcuno. Dopo quattro anni non lo lasciano riposare in pace”. Un luogo importante per Franco: “Qui è dove è stato trovato morto mio nipote, al cimitero c’è il suo corpo, ma qui ci sarà per sempre la sua anima”.