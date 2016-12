Usa, il gatto salvato dal "macellaio cinese" inizia la sua nuova vita a Washington

Huru è un gatto e sembrava essere condannato alla macellazione durante lo Yulin Festival, rassegna dedicata alla carne soprattutto di cane, ma anche di gatto, che ogni anno si svolge in Cina per il solstizio d'estate. A salvarsi un po' ci ha pensato da solo, tentando di fuggire arrampicandosi sulla grande gabbia in cui era rinchiuso, e un po' ci hanno pensato gli attivisti che lo hanno soccorso e portato a Washington dove ora, dopo essere stato curato e rimesso in sesto, è pronto per iniziare la sua nuova vita.