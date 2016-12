Cina, al via il festival della carne di cane

18:04 - Le proteste degli animalisti non sono riuscite a fermare l'inaugurazione dell'annuale festival della carne di cane, un appuntamento che si tiene a Yulin, nella regione cinese dello Shanxi. La kermesse gastronomica si apre sempre in coincidenza del solstizio d’estate, il 21 giugno. Secondo la credenza popolare mangiando tale alimento all'inizio della bella stazione si terrebbero lontani i malanni invernali. I cani vengono conditi con i litchi, tipici frutti cinesi. Molti attivisti per i diritti degli animali hanno provato ad acquistare i quattro zampe per sottrarli così alla macellazione.