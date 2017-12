Usa, gatto smarrito 10 anni prima viene ritrovato ustionato durante gli incendi in California: ora è di nuovo a casa

La fortuna nella sfortuna. "Grazie" agli incendi in California, Jenn Thompson e la sua famiglia hanno potuto ritrovare il loro gatto, Pilot, smarrito ben 10 anni prima. A causa dei roghi, il micio ha riportato gravi ustioni ed è stato portato all’ospedale veterinario della California del Nord. Il personale che lo ha visitato ha notato il microchip e ha contattato la famiglia. Una grande sorpresa per la signora Thompson, che mai si sarebbe aspettata di ritrovare il suo gattino scomparso 10 anni prima. Ora Pilot è di nuovo a casa, con la sua famiglia. Jennifer ha lanciato una raccolta fondi su Go Fund Me per coprire le spese veterinarie.