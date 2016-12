Usa, cane eroe salva la padroncina da un crotalo, il Web gli paga le cure

Il suo morso uccide in tre ore, ma il cane Haus non poteva saperlo quando ha salvato la vita alla sua padroncina, Molly, 7 anni, che stava per essere attaccata da un velenosissimo crotalo diamantino. Così, mentre giocavano in giardino, a Tampa, in Florida, il quattrozampe, un pastore tedesco, istintivamente si è avventato contro il serpente, rimediando tre morsi che lo hanno ridotto in fin di vita.