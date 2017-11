Non è un drone ma si comporta come se lo fosse: un'aquila munita di telecamera vola tra le cime delle Dolomiti e "realizza" un video che conquista il web. Sono già più di 7 milioni le persone che hanno visualizzato il filmato a 360 gradi pubblicato dalla pagina Facebook Sci-Tech Universe. Oltre cinque minuti di emozione pura durante i quali lo spettatore social può decidere da che parte indirizzare lo sguardo e in quale direzione seguire la regina dei cieli alla conquista delle vette più alte.