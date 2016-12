Tokyo, a passeggio con la tartaruga gigante

12:50 - Non va al guinzaglio né ha la museruola, ma passeggia con il suo padrone come qualsiasi fedele amico a quattro zampe: è Bon Chan, una tartaruga gigante da 100 chili, diventata un'attrazione per le strade di Tokyo. Il suo proprietario, titolare di un negozio di pompe funebri, tutti i giorni fa la sua passeggiata con il suo animale domestico che strappa sorrisi.

Tokyo, la tartaruga a passeggio di Cristiana Svaldi

Bon Chan è una tartaruga gigante africana da 100 chili, fedele amica del giapponese che ha costruito appositamente per lei una cuccia di legno all'interno del suo negozio di onoranze funebri.



"I miei clienti non sono certo dell'umore migliore quando si rivolgono a me - afferma orgoglioso l'uomo - ma appena scorgono Bon Chan si lasciano sfuggire un sorriso e per me è una soddisfazione".