Savona, addio a Camillo: il cane con la carrozzella star di Facebook

La storia - A causa di due ernie del disco, il simpatico basset hound aveva perso l’uso degli arti posteriori. Un problema che avrebbe potuto condizionare per sempre la sua vita. La carrozzella, però, gli aveva dato la possibilità di muoversi ancora.



Il cagnolino bianco e marrone “con le ruote” aveva conquistato i cuori di tutti, anche quello di alcuni personaggi noti, come Michelle Hunziker. Lo conferma la foto sul suo profilo Facebook Camillo bassetthound. Inoltre, i finalesi avevano perfino organizzato una raccolta fondi social per contribuire alle spese della riabilitazione dopo l’operazione.



I messaggi - “Purtroppo Camillo non c’è più”. Questo il post con cui il padrone dell’amico a quattro zampe ha avvisato i followers della sua morte. Tanti i commenti, in diverse lingue: “Oggi se ne va un pezzo di cuore di tanti di noi. Camillo il Basset per eccellenza è volato sul ponte. Credo sia stato il Basset più seguito, più conosciuto e più amato da tutti ma soprattutto dal suo papà Cristiano Di Pasquale. Non ti dimenticheremo mai Camillo, ora puoi correre di nuovo con le tue zampette". E ancora: "Ciao Camillo, corri libero sull'arcobaleno!”, “Ciao Camillo, grazie per avermi fatto sorridere tutte le volte che vedevo i tuoi orecchioni penzoloni e i tuoi occhioni pieni di amore. Un abbraccio al tuo umano, il peggio è per chi resta”, "So so sorry for your loss" ("Sono così dispiaciuto per la tua perdita").