Prima si "innamora" di una gatta a tre zampe e poi "adotta" 74 micetti: la storia del cane dal cuore d'oro

4 aprile 2018 17:06 Prima si "innamora" di una gatta a tre zampe e poi "adotta" 74 micetti: la storia del cane dal cuore dʼoro Si trova in Australia il quattro zampe amorevole che ha svezzato tanti felini rimasti orfani

Si chiama Moon il cagnolino che vive a Perth, in Australia, divenuto famoso per essersi "innamorato" di una gatta a tre zampe e per aver svezzato 74 gattini, come se fossero i suoi cuccioli. Il cane, dal cuore d'oro, ha un debole per i più bisognosi ed è sempre felice di aiutare la sua padrona, un'infermiera veterinaria, nel suo lavoro.

Due occhi dolci e un musetto "spennacchiato". Ecco come il piccolo Moon, quando era ancora un cucciolo, si è presentato alla sua nuova padrona Kate Hayes, infermiera veterinaria del Warwick Veterinary Hospital di Perth, in Australia. Fin da subito il cagnolino ha mostrato un istinto amorevole e protettivo verso gli animali più bisognosi. Infatti, anziché esser geloso del lavoro da infermiera veterinaria della sua padrona, si è mostrato un aiutante speciale e scodinzolante, sempre pronto ad accogliere altri quattro zampe in difficoltà. "Se gli animali hanno paura di entrare dalla porta, Moon li saluta e li accompagna nella sala visite dal veterinario. Se uno di loro è malato e piange, Moon resta accanto alla sua gabbia e piange con lui, ha una natura così amorevole", ha speigato a lovemeow.com Kate.

Quattro anni fa, poi, il primo amore di Moon: una gattina trovatella con solo tre zampe di nome Phoenix. Kate doveva assisterla per un'operazione e Moon ha subito colto l'occasione per starle accanto, coccolandola e proteggendola per tutto il tempo. Tra i due è nato un legame solidissimo. Così, la padrona, meravigliata dalla dolcezza del cagnolino, successivamente ha portato a casa altri gattini e Moon è stato felice di correre in aiuto. "Quando lui sente i micetti, le sue orecchie si rianimano e corre a vedere dove sono, quando li trova li riempie di baci e di coccole, ama davvero i suoi piccoli", ha raccontato Kate.

Molti di questi cuccioli erano rimasti orfani e Moon ha ricoperto spontaneamente il ruolo di papà adottivo. Infatti, anche quando una cucciolata di micetti abbandonati è arrivata in clinica, il cagnolino dal cuore d'oro li ha riempiti di coccole e di assistenza 24h su 24.