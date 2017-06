Paura in Canada: leone marino trascina in acqua una bambina

In pochi giorni è diventato virale il video catturato da uno smartphone, sul molo di Richmond, in Canada. Un leone marino fa capolino dalle acque e in modo del tutto inatteso afferra una bambina seduta sulla banchina e la trascina nell'acqua. L'animale era stato probabilmente attirato dai turisti che lanciavano briciole in mare. Superata la sorpresa iniziale, un uomo che aveva assistito alla scena si è tuffato per ripescare la sfortunata protagonista dell'episodio che non ha riportato ferite.