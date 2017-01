Nelle acque della california ll leone marino autostoppista

Troppo dura la vita del leone marino? Ecco come alleggerire le sue fatiche: offrendogli un passaggio in barca. Siamo a Laguna Beach, in California: questo tenero leoncino di mare ha pensato bene di trasformarsi in "autostoppista" e scroccare un viaggio in gommone. E, visto che si trovava su, ne ha approfittato per...