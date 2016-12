Orso operato per un'ernia del disco, l'intervento è il primo in Italia

Per la prima volta in Italia un orso bruno è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per un'ernia del disco. Peppe , esemplare maschio di 40 anni , soffriva di paresi alle zampe posteriori. Vive nello zoo di Napoli e, dopo l'operazione, si spera possa tornare presto a camminare.

Nato nello zoo di Roma, l'orso Peppe è ospite a Napoli da circa 30 anni. I veterinari dello zoo campano, Pietro Laricchiuta, Pasquale Silvestre e Michele Capasso, dopo la diagnosi hanno deciso di sottoporlo a un intervento in un centro specializzato in neurochirurgia per animali nella clinica veterinaria di Roma Sud.



Qui l'animale è stato sottoposto a Tac dall'equipe del dottor Daniele Corlazzoli, neurochirurgo, che ha confermato la diagnosi di ernia del disco. L'unica possibilità era un delicato intervento chirurgico sulla colonna vertebrale, primo in Italia su questa specie e forse secondo nel mondo. L'operazione è durata 12 ore. L'orso ha superato l'anestesia ed è tornato allo zoo di Napoli. I veterinari sono fiduciosi e sperano che Peppe possa recuperare quanto prima l'uso delle zampe posteriori.