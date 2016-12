Oristano, il cane Palla migliora ma in Rete spuntano gli sciacalli

La vicenda di Palla, il cane ritrovato quasi decapitato e col muso gonfio per cause ignote, ha mobilitato tutta la Rete. Le sue condizioni, stando alla Clinica Duemari di Oristano dove la bestiola è ricoverata, migliorano di giorno in giorno. Ma per dieci persone buone sul web, una è malandrina: arrivano notizie di "sciacalli" che si propongono di raccogliere soldi per Palla che però non sono autorizzati. Qualcuno associa anche gli articoli di Tgcom24.it alla raccolta fondi: il nostro sito è totalmente estraneo a ogni tipo di iniziativa simile.