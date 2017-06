Oggi è la giornata mondiale dei cani in ufficio

Più cani in ufficio e meno stress sul lavoro: è questo il motto della giornata mondiale dei cani in ufficio, “Take your dog to work day”. Portare il proprio animale domestico in aziendam infatti, produce risultati positivi. Secondo lo studio condotto dalla Virginia Commonwealth University, negli Usa, la presenza dei cani incide positivamente sull'attività professionale, riducendo l’accumulo di stress e stanchezza nel corso della giornata lavorativa e migliorando il grado di soddisfazione sia nel proprietario che nei colleghi.

La prima giornata mondiale fu organizzata nel 1996 nel Regno Unito dall’associazione Pet Sitter International, poi, nel 1999, raggiunse Stati Uniti e in Canada, dove oggi ormai è diventata una prassi consolidata, tanto che si calcola che un’azienda su cinque sia pet friendly.



Quest'anno due importati multinazionali con sede in Italia, Purina e Mars, hanno deciso di organizzare alcuni eveti per promuovere la presenza dei cani tra le scrivanie.



Pet@work è la campagna proposta da Purina per sensibilizzare anche altre aziende a questa iniziativa che "migliora la qualità di vita delle nostre persone anche sul lavoro, rendendo l’atmosfera più rilassata e aumentando l’interazione fra colleghi", recita una nota del gruppo.



Mars, invece, ha proposto un'intera settimana, dal 19 al 23 giugno, di interazione tra animali domestici e lavoratori, ma in azienda i lavoratori possono portare i cani al lavoro per tutto l'arco dell'anno.