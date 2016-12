Nuova Zelanda, ecco un baby rinoceronte bianco del Sud: prosegue la protezione della specie

Fiocco azzurro allo zoo di Hamilton, in Nuova Zelanda. L'ultimo arrivato nella struttura è un baby rinoceronte bianco del Sud, dal peso di 63 chili alla nascita. "Weit" ("Largo" in italiano per via della sua bocca), come è stato ribattezzato in lingua afrikaans, è un maschio e rappresenta una delle speranze per la sopravvivenza della sua specie, ritenuta addirittura estinta nel Diciannovesimo secolo.